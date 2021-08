Se registran bloqueos en algunos puntos para exigir la renuncia de Giammattei y de Consuelo Porras

Este jueves 19 de agosto se registran bloqueos en algunos puntos del país como parte de las manifestaciones anunciadas por distintas organizaciones para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelos Porras.

Marvin Martínez, representante del pueblo garífuna e integrante de los líderes ancestrales de IXMULEW, informó a La Red sobre una nueva jornada de manifestaciones y también se refirió a las declaraciones dadas por varios representantes de mercados que están en contra de estas acciones.

Indicó que este jueves 19 de agosto comenzarán de nuevo con las manifestaciones “porque se venció el plazo que se la había dado al doctor Giammattei y a Consuelo Porras para que dimitieran del cargo, lo cual no han hecho, entonces vamos a volver otra vez a los paros para poner más presión sobre estas personas y que puedan dimitir del cargo porque el pueblo de Guatemala, incluyendo a los pueblos indígenas, ya nos lo queremos ahí”.

Según Martínez, ambos funcionarios “no funcionan para los intereses de la población y tampoco funcionan par poder proteger a la población, especialmente los más vulnerables”.

Indicó que las manifestaciones serán en Chiquimula, en el puente Jupilingo; Huehuetenango, Franja Transversal del Norte, Cruce de la Virgen, en la frontera Tecún Umán; Jocotenango y Totonicapán.

También en San Juan Ostuncalco, El Palmar y Coatepeque, Quetzaltenango; además, en Cocoles, puente Machaquilá en Sayaxché, Petén; La Ruidosa, en Izabal, Sololá y Chimaltenango, entre otros puntos.

En la capital se prevé manifestaciones en la Calle Martí, y Calzada Aguilar Batres.

“Nosotros simplemente estamos llamando a la población a que se sume por una causa que es lógica y es justa para que nosotros podamos hacer que dimitan estas dos personas”, manifestó.

Dijo que no sabe “cómo no pueden ver la corrupción galopante en este país, tenemos el problema de que una gran cantidad de vacunas van a vencer, una contradicción totalmente de la ministra de Salud, que no sabe qué decir”.

Según él, el Congreso actuó en ilegalidad al tratar de pasar el estado de Calamidad que impuso el Ejecutivo.

“No ven el bloqueo que nos han hecho los corruptos durante años, entonces no se a qué se refieren con bloqueos, cuando en realidad este país no está dando lo que debe de dar”, señaló respecto a los indicado por vendedores el miércoles 18 de agosto.

Añadió que como país podemos dar más y cubrir las necesidades de la población con más de “Q90 mil millones y que ha servido el 90% para la corrupción”.

Enfatizó: “Yo no se a qué se refieren con bloqueos, el bloqueo ha visto desde hace más de 200 años, bloqueo a la educación, bloqueo a la salud, bloqueo a la economía, este gobierno habla de la macroeconomía, no nos sirve a nosotros, les sirve a los grandes empresarios”.

En el caso de los vendedores indicó: “es lamentable que una persona o un grupo que también ha sido objeto de persecución por medio de la municipalidad que todos lo sabemos, desde el caso del exalcalde Álvaro Arzú que les quiso mover incluso a punta de palo desde La Terminal hasta el Cenma y ahora se pongan que ahora les afecta los bloqueos”.

Dijo que esperan que no hay confrontación y que la población “debe ser mucho más estratégica para trabajar en conjunto.

#TráficoGT | Se reporta una movilización de manifestantes en la Calle Martí, zona 6 capitalina. Vía: @Noti_Atlanticohttps://t.co/Hl49PUHwcW — Guatevisión (@Guatevision_tv) August 19, 2021

“Bloqueo dicen ellos, acaso el bloqueo a las oportunidades no existe”, señaló.

También se refirió a los guatemaltecos que migran y los están capturando y secuestrando y les pones armas para exigirle dinero a familiares que no tienen recursos. “Entonces que reúnan ese dinero ellos para rescatar a los pobres migrantes que se fueron de este país racista, discriminador y desigual. El bloqueo está en la cuestión social por parte de gobiernos corruptos e impunes”.

Provial informó que se reporta presencia policial en algunas carreteras, entre estas la CA-9 sur, en el km 38 en el cruce a San Vicente Pacaya. También en la ruta CA-2 occidente de Cocales a Coatepeque.

En Sanarate, Ríos Hondo y La Ruidosa también se reporta presencia policial.

Bloqueos

Bloqueada la Calle Martí en la capital

Se registra un bloqueo en la frontera El Florido.

Foto de referencia tomada de @Noti_Atlantico