“Mamá, ahora la llamo”, el último mensaje de la guatemalteca que encontraron sin vida en España

“Mamá, ahora la llamo”, ése fue el último mensaje que recibió Prudencia García Gramajo de su hija el 20 de agosto. Solían mandar mensajes de voz por WhatsApp o se comunicaban por videollamada ya que Prudencia no sabe leer y en esa ocasión le extrañó que su segunda hija, Nancy Paola Reyes García, le haya mandado un mensaje escrito.

Nancy Paola tenía 29 años de edad y vivía en Ciudad Real, al sur de Madrid, desde julio de 2018. Migró a España para evitar los riesgos que implica cruzar las fronteras de México y Estados Unidos. Su meta era trabajar y darle una buena vida a sus dos hijas de 7 y 4 años, quienes quedaron bajo el resguardo de sus abuelos.

Nancy Paola, quien trabajaba en labores domésticas, no se comunicó con su madre desde el 19 de agosto pasado. Esto elevó las alertas de su familia que vive en el municipio de Nueva San Carlos, Retalhuleu y de sus dos hermanos, quienes también residen en España.

Tras las denuncias hechas por su desaparición, la Policía Nacional de Ciudad Real inició con las investigaciones y detuvo al principal sospechoso, Carlos Andrés Bustamante de 28 años aproximadamente, de origen colombiano y novio de Nancy Paola.

Sin embargo, la búsqueda terminó cuando las autoridades fueron alertadas del hallazgo del cuerpo desmembrado de una mujer encontrado en siete bolsas distintas repartidas en un terreno baldío de la provincia de Santander, en la costa norte de España y a siete horas de distancia de Ciudad Real.

La desaparición

Dénilson Reyes, hermano de Nancy Paola y quien vive en la ciudad de Castilla-La Mancha cuenta que lo último que supo de ella fue que se iba a trasladar a Santander, capital de Cantabria, porque quería cambiar de trabajo.

“Estábamos en comunicación. Me dijo que se iba a ir con su pareja y que ya habían encontrado un piso —apartamento—, la última vez que hablamos fue el 19 de agosto”, cuenta Dénilson.

Su madre, Prudencia García, menciona que todos los días se comunicaban, por audio o videollamadas para ver a sus hijas. “Ella me hablaba todos los días al salir del trabajo o si salía a algún lado también me avisaba, a diario me hacía una videollamada”, menciona.

Prudencia sabía de la relación que mantenía Nancy Paola. Relata que “se empezaron a enamorar” en marzo y cuando se decretó el confinamiento por la pandemia de covid-19 en su ciudad, se pasaron a vivir juntos.

Sin embargo, en una ocasión que hablaron por teléfono escucharon cómo él le gritó a ella reclamando con quién estaba hablando. “Con mi padre, con quién más”, había respondido en esa ocasión.

El pasado 19 de agosto, Prudencia le preguntó preocupada cómo le iba con su novio y ella le respondió que terminaría con él porque era una persona muy celosa. “Mami, esto se va a terminar”, le dijo.

Prudencia cree que esa fue la última conversación real que tuvo con su hija, ya que duda que el mensaje escrito que recibió al día siguiente, después de llamarla en reiteradas ocasiones, haya sido escrito por ella.

Al ver que los días pasaban y que Nancy Paola no hacía las usuales llamadas diarias para saludar a sus hijas, Prudencia alertó a Dénilson.

En ese momento empezó la búsqueda. Su hermano la llamaba y le escribía sin obtener respuesta. Fue hasta el 26 de agosto que Carlos Andrés Bustamante lo contactó por facebook y le dijo que no sabía nada de ella desde hace ocho días, que se fue a trabajar y que ya no regresó. Al parecer Nancy Paola tenía tres meses de embarazo.

“Me llamó al siguiente día y me dijo que él ya estaba en Santander, empezó a llorar por mi hermana y por el hijo. Que iba a regresar a Ciudad Real para que pusiéramos la denuncia juntos”, recuerda Dénilson.

Pero esto le pareció muy extraño. Los días en que Carlos Andrés decía no saber nada de ella no concordaban. Además que era muy raro que si tenía más de una semana de no saber de ella, él nunca les avisó a sus hermanos y tampoco supo explicarle qué tipo de trabajo hizo que ella haya decidido mudarse de Ciudad Real a Santander.

De esta forma, Dénilson decidió adelantarse y puso una denuncia contra él. La policía detectó que Carlos Andrés estaba en realidad en Madrid, pese a que dijo estar en otro lugar, y lo detuvieron el pasado 28 de agosto por ser el principal sospechoso por la desaparición de Nancy Paola.

Desde entonces, Carlos Andrés permanece en prisión provisional en el penal de El Dueso, en Santoña, Cantabria. Según contó en un breve mensaje a Prensa Libre el oficial encargado del caso, las investigaciones seguían su curso, pero esto fue horas antes de que el cuerpo de una mujer apareciera en un terreno baldío en Santander.

Según los medios locales, una vecina del lugar había denunciado olores fétidos desde hace varios días, por lo que la policía llegó y constató el terrible hallazgo.

Dénilson sospecha vinculación de la mamá de Carlos Andrés, quien hizo llamadas en estado de ebriedad donde le decía que su hermana estaba muerta.

“Sus hijitas preguntan a diario por qué su mamá no las ha llamado. A la más pequeña se le va la vida en llorar preguntando por qué su mamá ya no le manda audios”, dijo preocupada Prudencia antes de enterarse del hallazgo del cuerpo de una mujer reportado por la Policía de Cantabria y medios españoles.

En una rueda de prensa brindada este viernes alrededor de las 11 horas locales —3 de la mañana en Guatemala—, el jefe superior de la Policía Nacional de Cantabria indicó que, aunque es “altamente probable” que los restos se traten de Nancy Paola, aún deben esperar la confirmación de las pruebas de ADN realizadas a su hermano y esto puede demorar varios días.

En la investigación policial se determinó también que en el apartamento que la pareja alquiló en Santander había restos de sangre. El jefe de la policía, Héctor Moreno, también agregó que el rastro de Nancy Paola se había perdido el 20 de agosto y días después observaron a Carlos Andrés que rondaba por el lugar “pero ya solo”.

Carlos Andrés, quien está detenido desde el 28 de agosto, no ha colaborado con la investigación y según el jefe de la Policía se dedicó a exponer un relato confuso de los hechos. “Contó una historia para volvernos locos”, citaron medios locales.

Al ser consultados sobre el caso, la embajada de Guatemala en España dijo que están enterados de la denuncia por desaparición. “Se estableció contacto con la Comisaría en la cual fue presentada la denuncia de su desaparición y allí se nos informó que habían iniciado a investigar el hecho (…) estamos en la disposición de ofrecer cualquier apoyo que sea necesario en apoyo a la familia de Nancy Paola”, explicaron en un mensaje remitido a Cancillería.