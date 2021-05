Bombardeo israelí contra edificio de Gaza donde funcionan oficinas de Associated Press y Al Jazeera

El ejército israelí bombardeó este sábado 15 de mayo un edificio de más de diez pisos de Gaza en el que se encuentran las oficinas de la televisión catarí Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), comprobaron periodistas de la AFP.

“Un ataque israelí ha destruido el edificio que alberga las oficinas de AP en Gaza”, dijo en Twitter Jon Gambrell, periodista de la agencia de noticias.

“El ejército advirtió al propietario del edificio donde está la oficina de AP que los locales serían tomados como blanco” de un bombardeo, escribió poco antes del ataque.

Periodistas de la AFP vieron como la torre de 13 pisos se venía abajo tras ser alcanzada por varios misiles.

La cadena de televisión Al-Jazeera confirmó en Twitter que sus oficinas estaban en este edificio y retransmitió en directo las imágenes que muestran cómo la torre se viene abajo y queda reducida a una montaña de escombros.

El ejército israelí fue contactado por la AFP pero no emitió ninguna declaración al respecto.

“Puede ser que haya bombas que caigan en nuestro edificio. Hemos corrido por las escaleras, desde el piso 11 y ahora estamos mirando el edificio desde lejos. Esperamos que el ejército se retracte”, dijo en Twitter Fares Akram, corresponsal de la AP en Gaza, antes del ataque.

Gaza es blanco de los bombardeos israelíes y desde la Franja se han disparado mas de 2 mil cohetes en dirección a Israel, la mitad de ellos interceptados por el sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro.

El último balance de las autoridades palestinas calcula que ha habido 139 muertos, entre ellos 39 niños, y 1 mil heridos en los bombardeos contra Gaza.

En el lado israelí, hay hasta ahora hay 10 muertos y más de 560 heridos.

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️

🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021