Avión de pasajeros se parte al aterrizar en Turquía, sin causar víctimas

Un avión de pasajeros que volaba de Esmirna a Estambul se ha salido este miércoles de la pista al aterrizar en el aeropuerto de Sabiha Gökçen en Estambul y se ha partido en tres, pero el accidente no ha causado víctimas mortales, informa la cadena turca NTV.

Según aclaró el ministro de Comunicación turco, Mehmet Cahit Turan, en una llamada a la citada cadena, el espectacular accidente se produjo tras un aterrizaje difícil y hay varios heridos, pero según los datos disponibles hasta ahora, nadie ha fallecido.

Los equipos de rescate están aún trabajando para sacar del avión a varios pasajeros que no pueden abandonarlo por su propio pie, indicó el ministro.

[now] Pegasus Airlines plane crash lands in Istanbul airport, splits into 3 pieces and blasts into flames @flymepegasus pic.twitter.com/XgV40ueNfR https://t.co/0Y8byrbkCz

— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 5, 2020