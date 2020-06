Estos son los hombres de negocios más ricos de Guatemala, Centroamérica y República Dominicana

Ellos son los hombres de negocios más importantes de la región. Conoce sus inversiones, así como sus participaciones en las principales industrias.

NOMENCLATURA:

AE: Accionista en / IT: Ingresos totales / AT: Activos totales / IR: Inversiones recientes

Stanley Motta

Panamá

AE: Motta Internacional, Copa Holdings, Grupo Assa, Inversiones Bahía, TVM Media, Banco Intercontinental de Panamá.

AT: 4,347 mdd (Copa Holdings, al cierre de 2019)

Ingresos operativos: 2,607 mdd (Copa Holdings, al cierre de 2019)

Roberto Kriete

El Salvador

AE: Grupo Kriete, Avianca Holdings (presidente de la Junta Directiva y posee el 22% de las acciones), Volaris (accionista mayoritario) y Aeroman (presidente de la Junta Directiva)

AT: 7,273 mdd (Avianca Holdings, al cierre de 2019)

IT: 4,890 mdd (Avianca, al cierre de 2019)

Carlos Pellas

Nicaragua

AE: Grupo Pellas (Flor de Caña, Corporación del Sur, Aeropuerto Costa Esmeralda, Corporación GBM, Hospital Metropolitano Vivian Pellas, Grupo Avanz, Pellas Development Group e Ingenio San Antonio)

AT: 237 mdd (Avanz, al cierre de 2018 / sin informe anual 2019 al cierre de la edición)

Ingresos financieros: 72.8 mdd (Avanz, al cierre de 2018)

IR: 530 mdd

Mario López Estrada

Guatemala

AE: Tigo Guatemala y Honduras

AT: 2,145 mdd (Tigo Guatemala y Honduras, al cierre de 2019)

IT: 2,028 mdd (Ingresos de Tigo Guatemala y Honduras, al cierre de 2019)

Ricardo Poma y Familia

El Salvador

AE: Grupo Poma (Excel Automotriz, Grupo Roble, Real Hotel & Resorts, Grupo Solaire y Autofácil)

IR: 75 mdd

Frank Rainieri Marranzini

República Dominicana

AE: Grupo Puntacana (Aeropuerto Internacional Punta Cana, Puntacana Resort and Club, Puntacana International School, Puntacana Village, Punta Cana Laundry Services, Guardianes del Este, Servicios Puntacana).

Activos estimados: 1,200 mdd

IR: 200 mdd

Sandro Salsano

Panamá

AE: Grupo Salsano

AT: 1,200 mdd (2018)

Carlos Enrique Mata y Luis Miguel Castillo

Guatemala

AE: The Central America Bottling Corporation (CBC)Ingresos estimados: 1,704 mdd (Al cierre de 2019, estimación de Fitch Ratings)

IR: 30 mdd

Miguel Barletta

República Dominicana

AE: Grupo Ambar

IT: 750 mdd (Santo Domingo Motors, 2019)

IR: 170 mdd

Felipe Vicini Lluberes y Familia

República Dominicana

AE: INICIA, Lantica Media, Putney Capital Management, Gerdau Metaldom, Gerdau Diaco y Listín Diario, EGE Haina (empresa público- privada generadora de electricidad / 50% de las acciones pertenecen a INICIA)

AT: 931.3 mdd (EGE Haina, al cierre de 2019)

IT: 473 mdd (EGE Haina, al cierre de 2019)

IT: 916 mdd (Gerdau Metaldom y Gerdau Diaco, 2018)

Roberto Murray y Familia

El Salvador

AE: Grupo Agrisal (Agrisal Inmobiliario, Agrisal Hoteles y Agrisal Automotores)

IR: 160 mdd

José Luis Corripio Estrada

República Dominicana

AE: Grupo Corripio

IR: 30 mdd (en conjunto con Dos Pinos)

Ramiro Ortiz Mayorga

Nicaragua

AE: Grupo Promerica (Banco Promerica, Provalores, Almexsa)

AT: 1,931 mdd (Al cierre de 2018 / sin informe financiero 2019 al cierre de la edición)

Total de patrimonio: 258.7 mdd (2018)

Moisés Cohen

Panamá

AE: Capital Assets, Capital Bank

AT: 1,567 mdd (Capital Bank, al cierre de 2019)

Total de patrimonio: 169.7 mdd (Capital Bank, al cierre de 2019)

Alfredo Alemán

Panamá

AE: Grupo Los Pueblos, periódico Metro Libre

IR: 1,900 mdd

Luis Von Ahn

Guatemala

AE: Duolingo

Valor de la empresa: 700 mdd

IT: 90 mdd (2019)

Carlos Cerdas Araya

Costa Rica

AE: Constructora Meco

IT: 720 mdd (A diciembre de 2019, estimación de Fitch Ratings)

José Antonio Baltodano

Nicaragua

AE: Grupo Mercon (Mercon, Mercapital, The Coffe Cherry, Cisa Exportadora, Transplanta)

IT: 668.8 mdd (2018, Reporte de Sostenibilidad 2017-2018)

IR: 8.6 mdd

Manuel Estrella

República Dominicana

AE: Grupo Estrella (Ingeniería Estrella, Aceros Estrella, Laminados Estrella, Proyectos Inmobiliarios); el grupo también incluye Consorcio Minero Dominicano, que aglomera a Cementos Panam y Concretos Panam

AT: 608.8 mdd (441 mdd de Consorcio Minero Dominicano y 167.8 mdd de Aceros Estrella, al cierre de 2019)

IT: 142 mdd (80 mdd de Consorcio Minero Dominicano y 62.6 mdd de Aceros Estrella, al cierre de 2019)

Carlos José Martí

República Dominicana

AE: Grupo Martí (Tropigas, Sunix, Metrogas, Tropinsa y Enso), periódico El Dinero, Coastal Petroleum Dominicana, AFP Crecer y Seguros Crecer, representante de Volvo

IT: 500 mdd (Grupo Martí, 2017)

Rolando González Bunster

República Dominicana

AE: InterEnergy y Consorcio Energético Punta Cana-Macao

AT: 407 mdd (Consorcio Energético Punta Cana-Macao, a agosto de 2019)

Ventas proyectadas: 262 mdd (Consorcio Energético)

Arturo Donaldo Melo Sarasqueta

Panamá

AE: Grupo Melo (Melo, Comasa, Copama, Pío, Distribuidora Melo, Multiláminas, Panizzi, Altos de Cerro Azul)

AT: 383.8 mdd (al cierre de 2019)

IT: 434.8 mdd (al cierre de 2019)

Julio Herrera

Guatemala

AE: Grupo Pantaleón (Pantaleón y Spectrum)

Ingresos estimados: 386 mdd (estimado de producción de azúcar de Pantaleón para 2019)

IR: 192 mdd

Héctor José Rizek Llabaly y Familia

República Dominicana

AE: Rizek Cacao, Parval puesto de Bolsa, Comercializadora Rizek, SAS, inversiones en los equipos de beisbol Gigantes del Cibao y de basquetbol Indios de San Francisco

AT: 217 mdd (Parval Puesto de Bolsa, al cierre de 2019)

Total de patrimonio: 37.8 mdd

Richard Toledano y Familia

Panamá

AE: Productos Toledano

AT: 170.8 mdd (Al cierre de septiembre 2019)

IT: 118.8 mdd (Al cierre de septiembre 2019)

NOMENCLATURA

AE: Accionista en

IT: Ingresos totales

AT: Activos totales

IR: Inversiones recientes

METODOLOGÍA

El presente listado se elaboró a partir de informes financieros reportados en las Bolsas de Valores al 4T de 2019, informes de calificación de riesgo de firmas como Fitch Centroamérica, Feller Rate Dominicana y Moody’s Local, además de medios impresos, digitales y electrónicos. Los países indican las sedes de sus principales inversiones en CARD.

En alianza con Forbes Centroamérica